До конца марта остались считанные дни, поэтому необходимо быстро проверить, не забыли ли вы высадить какие-то основные и важные овощи. При необходимости вы можете догнать посадки и исправить свою ошибку, пока еще не поздно.

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Какой овощ нужно посадить на огороде в марте

Одна из главных посадок, о которых вы точно не должны забыть – это лук шалот. Обычный лук и лук-шалот относятся к одному семейству и имеют немало общих характеристик. Впрочем, лук шалот будет меньше, но мягче на вкус, чем обычный лук.

Основное отличие в посадке заключается в том, что лук шалот образует скопления луковиц, а лук растет отдельно. Но несмотря на это, выращивают их фактически одинаково.

Он имеет более сладкий вкус, его, как правило, легче выращивать и невероятно хорошо хранятся, они хранятся год или более в прохладном темном хорошо проветриваемом месте,

– поделился опытный садовод Монти Дон.

Кроме того, лук шалот может разрастаться и на одном месте образовать до десятка отдельных луковиц. Вы можете высаживать его прямо в грунт. Закапывать полностью такой лук не стоит, а вместо этого вы можете оставить верхушку луковицы и ее кончики свободными от земли.

Также подумайте о том, чтобы в течение первой недели накрыть лук, чтобы он мог прикрепиться к почве корнями, ведь птицы имеют привычку выдергивать его из земли.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Впрочем, вы можете также сажать такой лук и в контейнерах, или высаживать его в теплице. Как и большинство других растений, очень важно очищать ряды такого лука от сорняков и регулярно поливать.