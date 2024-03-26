В основном, успешный урожай – это не что иное, как правильный уход за овощами. Поэтому для того, чтобы собрать много помидоров, надо знать, как их вырастить, какие они условия любят и каких ошибок не стоит допускать.

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Как вырастить помидоры

Прежде всего вам надо приобрести в магазине семена того сорта помидоров, которыми вы захотите лакомиться летом. После того, как почва хорошо прогреется, овощи можно высаживать в открытый грунт.

Учтите, что на урожайность помидоров влияет наличие солнца, затемнение участка, присутствие больших деревьев возле грядок и состав почвы.

Чтобы вырастить помидоры попробуйте придерживаться таких шагов:

Высадите рассаду в торфяные горшочки;

Держите в квартире, пока температура воздуха будет держаться примерно 18 градусов тепла;

Высадите рассаду на солнечной половине участка;

Поливать помидоры надо отстоянной водой комнатной температуры.

Помидоры очень любят тепло и плохо растут в тени, поэтому таких грядок надо избегать. Овощи довольно капризны к удобрениям и подкормке.



Какие ошибки нельзя использовать при посадке помидоров / Фото Pexels

Главные ошибки при выращивании помидоров

Хороший урожай помидоров будет зависеть не только от сорта, но и от ваших знаний, поэтому обратите внимание на важные детали. При выращивании помидоров нельзя высаживать рассаду в непрогретый грунт, сажать помидоры при температуре ниже 18 градусов тепла, поливать рассаду холодной водой.

Роковой ошибкой при выращивании помидоров является чрезмерное использование гербицидов. Помидоры имеют повышенную чувствительность к химическим и органическим добавкам. А еще эти овощи не любят азотные удобрения.

Чрезмерное количество гербицидов может вызвать у них химический ожог, что повлечет остановку роста. Если листья уже будут сформированы, то на них могут быть пятна светлого или темного цвета. Чтобы уберечь урожай, лучше от них отказаться вообще.