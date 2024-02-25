Багато дачників ставлять собі запитання: де ж правильно садити баклажани – на сонці чи у тіні? Та це не єдиний фактор, який потрібно врахувати. Варто подумати ще й про сусідство, щоб рослина виросла міцною та дала хороший урожай.

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Поряд з чим садити баклажани

Зазвичай садівники готуються до городнього сезону заздалегідь і замочують насіння на розсаду ще наприкінці лютого. Втім, якщо ви ще не встигли це зробити, можна почати і зараз.

Ось кілька варіантів культур, поряд з якими можна садити баклажани:

квасоля;

редис;

білокачанна капуста;

дині та кавуни;

кабачок;

буряк;

горох.

Втім, врахуйте, що є і культури, поряд з якими не варто садити баклажани. Зокрема це помідори, тому що овочі атакують однакові шкідними. Не варто з цієї ж причини садити баклажани і поряд із картоплею, адже тоді обидві культури можуть стати жертвами колорадського жука.

Та якщо ви хочете висадити поряд болгарський перець, не забувайте про те, що варто дотримуватися дистанції у 70 – 80 сантиметрів між грядкою та баклажанами.



Баклажани не можна садити поряд із картоплею / Фото Pexels

З чим можна садити баклажани у теплиці

Якщо ж ви хочете висадити це овоч не у відкритий ґрунт, а в теплицю, тоді вам також потрібно врахувати правила городнього сусідства.

Садити поряд можна:

огірки;

перець;

кукурудзу.

І так само, як і на городі, не можна садити баклажани поряд із картоплею та іншими пасльоновими та помідорами.