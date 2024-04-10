Ідеальні сусіди для болгарського перцю: ось що посадити поряд, щоб збільшити його врожай

Весна – це ідеальний час для того, щоб почати займатися городом та посадками на ньому. Та вам потрібно знати, як працює сівозміна, щоб не загубити свій врожай.

Правильне городнє сусідство – це ціла наука, на яку точно потрібно зважати, коли ви збираєтеся взятися за посадку свого городу. Багатьом людям це дається шляхом багаторічних спроб та помилок. Втім, набагато простіше заздалегідь дізнатися, які рослини потрібно посадити поряд із перцем.

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Кожен досвідчений городник вже знає, що урожай залежить не тільки від догляду і поливу, але і від того, чи ви обрали правильного сусіда для своїх овочів. І навіть найбільш невибагливі рослини можуть припинити плодоносити чи захворіти, якщо поруч з ними опиниться вкрай небажана культура.

Де потрібно садити перець

Під час посадки болгарського перцю буде недостатньо врахувати тільки сусідство. Потрібно зважити ще на кілька простих правил, зокрема:

не садити у затінку;

знайти місце без протягів;

ділянка повинна мати захист від вітру.

В ідеалі ділянка для болгарського перцю має бути у тій частині городу, де немає ані високих дерев, ані чагарників. І бажано, щоб частина ділянки, яку ви оберете для посадки, також мала захист від вітру.

Не варто висаджувати розсаду перцю в центрі городу, а краще посадіть рослину вздовж паркану, який може створити ефект тихої бухти у випадку необхідності.

А ось тепер час розібратися, які ж культури можна висадити поряд із перцем. Почати можна із того, що він чудово уживається на одній території із будь-якою зеленню.

Ось ще кілька ідеальних сусідів для цієї культури:

диня;

кавун;

квасоля;

горох;

кабачки;

баклажани;

салат;

майоран;

петрушка та кріп;

базилік;

зелена цибуля.



Перець потрібно садити біля правильних рослин / Фото Pexels

Чи можна садити перець біля помідорів?

Тут відповідь садівників і городників буде досить категоричною – ні. Обидві ці рослини схильні до однакових хвороб, і на них можуть нападати однакові шкідники, тож не варто садити їх поряд.

Врахуйте також і те, що і перець, і помідори потребують однакових добрив та дуже схожого догляду. А сусідство культур зрештою призведе до того, що вони почнуть боротися за поживні речовини та заважатимуть росту одна одної.

До речі, ще одне важливе правило: ніколи не садіть на одній грядці болгарський та гіркий перець – вам точно не сподобається ефект від цього сусідства.