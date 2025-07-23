Ці 5 речей роблять вашу спальню безладною: вони є майже у кожного

Підтримання порядку у спальні – це непросте завдання, яке під силу далеко не кожному. Втім, є кілька речей, які можуть навіть напозір прибрану кімнату перетворити на безладну.

Ваша спальня завжди має бути найбільш прибраною та спокійною кімнатою в усьому домі, адже саме тут ви відпочиваєте та набираєтеся сил, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Незастелене ліжко

Чимало експертів переконані, що застеляння ліжка вранці – це найкраще, що ви можете зробити, адже це одразу ж дає відчуття виконаної роботи. Окрім того, це також важлива частина правильно організованого та охайного простору.

Застелене, прибране ліжко – це простий та ефективний спосіб одразу ж надати вашій кімнаті більш чистого та приємного вигляду.

Нагромадження взуття

Якщо ви зберігаєте взуття у спальні, потрібно принаймні подбати про те, аби воно виглядало охайно та лежало організовано. Запаси пар туфель, черевиків та іншого взуття швидко можуть заполонити простір та залишити вас з захаращеним, тісним простором.

Неорганізовані шафи

Організація шаф – це непросте завдання, забувати про яке, втім, точно не варто. Якщо у вашій шафі немає порядку, безлад швидко пошириться і на решту кімнати. Окрім того, що це створює хаос, це також заважатиме вам обрати одяг вранці.



Шафи потрібно організовувати як слід / Фото Pexels

Брудні дзеркала та вікна

Навіть якщо ви прибрали усі речі на місця, застелили ліжко та організували шафу, немиті вікна все ще можуть створити враження брудної кімнати – і вони набагато гірше пропускають світло, створюючи тьмяне, похмуре враження.

До слова, раніше ми вже розповідали, які звички заважають підтримувати порядок в домі.

Брудні підлоги

В будь-якому просторі брудна підлога виглядатиме непривабливо, але спальню вона може зробити по-справжньому безладною – і тоді у ній буде набагато складніше відпочивати. Особливо проблематичний бруд на підлозі у невеликих кімнатах – там він швидше кидається в очі.