Эти 5 вещей делают вашу спальню беспорядочной: они есть почти у каждого

Поддержание порядка в спальне - это непростая задача, которая под силу далеко не каждому. Впрочем, есть несколько вещей, которые могут даже вроде бы убранную комнату превратить в беспорядочную.

Ваша спальня всегда должна быть наиболее убранной и спокойной комнатой во всем доме, ведь именно здесь вы отдыхаете и набираетесь сил, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Незастеленная кровать

Многие эксперты убеждены, что застилание кровати утром – это лучшее, что вы можете сделать, ведь это сразу же дает ощущение выполненной работы. Кроме того, это также важная часть правильно организованного и опрятного пространства.

Застеленная, убранная кровать – это простой и эффективный способ сразу же предоставить вашей комнате более чистый и приятный вид.

Нагромождение обуви

Если вы храните обувь в спальне, нужно по крайней мере позаботиться о том, чтобы она выглядела опрятно и лежала организованно. Запасы пар туфель, ботинок и другой обуви быстро могут заполонить пространство и оставить вас с захламленным, тесным пространством.

Неорганизованные шкафы

Организация шкафов – это непростая задача, забывать о которой, впрочем, точно не стоит. Если в вашем шкафу нет порядка, беспорядок быстро распространится и на остальную часть комнаты. Кроме того, что это создает хаос, это также будет мешать вам выбрать одежду утром.



Шкафы нужно организовывать как следует / Фото Pexels

Грязные зеркала и окна

Даже если вы убрали все вещи на места, застелили кровать и организовали шкаф, немытые окна все еще могут создать впечатление грязной комнаты – и они гораздо хуже пропускают свет, создавая тусклое, мрачное впечатление.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие привычки мешают поддерживать порядок в доме.

Грязные полы

В любом пространстве грязный пол будет выглядеть непривлекательно, но спальню он может сделать по-настоящему беспорядочной – и тогда в ней будет намного сложнее отдыхать. Особенно проблематична грязь на полу в небольших комнатах – там она быстрее бросается в глаза.