Не пропустіть ідеальні дні для посадки городу: посівний календар на липень

Посівний календар – це незамінний інструмент для городників та садівників, адже саме він підказує, які дні найкраще підходять для посадки тих чи інших рослин. З ним ви досягнете найкращих результатів з мінімумом зусиль.

Липень – це час, коли літо й спека у розпалі, і це значить, що потрібно не тільки збирати урожай різних культур, але й постійно підсівати нові, повідомляє 24 Канал. Тож ділимося детальним місячним календарем, що допоможе зробити це з максимальною вигодою для вас.

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Коли сіяти овочі у липні 2025?

У липні можна посадити чимало різних культур – але якщо ви хочете отримати максимальний урожай, потрібно зробити це у вдалі дні.

Редиска – 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.

Квасоля – 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Кріп, рукола та петрушка – 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.

Шпинат – 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.

Капуста пекінська – 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 31.

Буряк – 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Ріпа та редька – 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Коли сіяти, садити та пересаджувати квіти у липні?

Липень – це місяць, коли все ще можна збагатити свою клумбу, посадивши чимало різних багаторічних та однорічних квітів. Ось коли це робити:

Однорічні квіти – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.

Дворічні та багаторічні квіти – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.

Цибулинні та бульбові квіти – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.

Кімнатні рослини – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.

Коли не можна працювати на городі у липні?

У липні є кілька днів, які вважаються надзвичайно несприятливими для будь-яких робіт на городі та посадок – і це 1, 13, 25, 26, 30 та 31. Втім, це не значить, що ви взагалі нічого не можете зробити на дачі. Ось кілька завдань, які можна виконати: