Не пропустіть ідеальні дні для посадки городу: посівний календар на липень
- Посівний календар на липень 2025 року вказує найкращі дні для посадки різних культур, включаючи редиску, квасолю, кріп, шпинат, капусту, буряк та квіти.
- Дні, коли не рекомендується працювати на городі, включають 1, 13, 25, 26, 30 та 31 липня, але можна виконувати завдання, такі як розпушування ґрунту та видалення бур'янів.
Посівний календар – це незамінний інструмент для городників та садівників, адже саме він підказує, які дні найкраще підходять для посадки тих чи інших рослин. З ним ви досягнете найкращих результатів з мінімумом зусиль.
Липень – це час, коли літо й спека у розпалі, і це значить, що потрібно не тільки збирати урожай різних культур, але й постійно підсівати нові, повідомляє 24 Канал. Тож ділимося детальним місячним календарем, що допоможе зробити це з максимальною вигодою для вас.
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Коли сіяти овочі у липні 2025?
У липні можна посадити чимало різних культур – але якщо ви хочете отримати максимальний урожай, потрібно зробити це у вдалі дні.
- Редиска – 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.
- Квасоля – 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
- Кріп, рукола та петрушка – 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.
- Шпинат – 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.
- Капуста пекінська – 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 31.
- Буряк – 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
- Ріпа та редька – 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Коли сіяти, садити та пересаджувати квіти у липні?
Липень – це місяць, коли все ще можна збагатити свою клумбу, посадивши чимало різних багаторічних та однорічних квітів. Ось коли це робити:
- Однорічні квіти – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.
- Дворічні та багаторічні квіти – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.
- Цибулинні та бульбові квіти – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.
- Кімнатні рослини – 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31.
Коли не можна працювати на городі у липні?
У липні є кілька днів, які вважаються надзвичайно несприятливими для будь-яких робіт на городі та посадок – і це 1, 13, 25, 26, 30 та 31. Втім, це не значить, що ви взагалі нічого не можете зробити на дачі. Ось кілька завдань, які можна виконати:
- розпушування ґрунту;
- видалення бур'янів;
- мульчування та підживлення;
- профілактична обробка рослин від шкідників та хвороб.