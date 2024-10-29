Чи потрібно мульчувати землю біля дерев під зиму: несподівана відповідь

З наближенням зими у садівників залишається все менше часу на те, аби завершити усі потрібні завдання. Але чи потрібно мульчувати ґрунт навколо дерев?

Холод та морози можуть стати досить серйозним випробуванням і для молодих, і для дорослих рослин. Тож вам потрібно обов'язково звернути увагу на методи, які допоможуть захистити рослини під час зими, пишуть "Аграрії разом".

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Чи потрібно мульчувати дерева восени?

Чимало садівників з настанням холодів ставлять собі питання: а чи потрібно покривати землю навколо дерев мульчею, чи можна обійтися й без цього? І, виявляється, цей процес може суттєво вплинути на здоров'я дерев та на їхню здатність витримувати екстремальні температури.

Тож для того, аби зрозуміти, чи потрібно вам утеплювати дерево, потрібно звернути увагу на специфіку саду та проаналізувати погодні умови.



Дерева потрібно мульчувати / Фото Pexels

Зима – це той час, коли рослини потребують особливої уваги, і коренева система рослин є вразливою до морозів, якщо ґрунт не буде захищений, тоді коріння може зазнати пошкоджень.

А ось мульча, вкладена навколо стовбура, може зберегти стабільну температуру ґрунту, що важливо для розвитку рослин. Так покривання ґрунту на зиму можна вважати дуже доцільним заходом. Також потрібно враховувати, що мульчування допоможе уникнути утворення льодової кірки на поверхні ґрунту.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Особливо важливе мульчування для молодих дерев, адже воно допоможе зберегти їхню кореневу систему. А ось вибір матеріалу для цього може відрізнятися. Ви можете використовувати ту мульчу, яка вам подобається найбільше, але краще не пропускати цей процес.