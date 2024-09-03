Чимало садівників просто припиняють полив ягідних чагарників після того, як зберуть останній урожай. І їхня логіка цілком зрозуміла: навіщо поливати рослину, коли кущі вже не плодоносять? Втім, якщо ви справді так зробите, це може обернутися втратою частки врожаю наступного року.

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Як поливати малину восени

Після того, як ваша малина вже відплодоносить, звісно ж, немає потреби поливати її за чітким графіком. Натомість буде достатньо час від часу перевіряти вологість ґрунту у вашому малиннику. І поливати потрібно тільки тоді, коли земля дійсно стане сухою. Двох лійок під один кущ має бути цілком достатньо.

Та не забудьте трохи розпушити землю після поливу – це може дати велику користь. Зважайте й на те, що в період дощів перейматися про полив також не варто. Все, на що потрібно орієнтуватися – це стан ґрунту, адже надлишок вологи – це зовсім не те, що потрібно вашим чагарникам.



Малина потребує осіннього поливу / Фото Pexels

Ще одне важливе правило, про яке не пам'ятає чимало садівників: перед настанням перших заморозків малині потрібно влаштувати фінальний полив. Проводити його потрібно з розрахунку 30 літрів води на квадратний метр малинника.

Для чого так багато вологи? Це потрібно для того, аби чагарник міг добре перезимувати, не відчуваючи дефіциту води. А після того, як ви заллєте кущі, ґрунт навколо них потрібно замульчувати, і для цього використовуйте тирсу чи солому, яку вкладають шаром у 5 сантиметрів.

Цих простих заходів буде цілком достатньо для того, щоб кущі малини добре перенесли зиму та на наступний рік дали вам гарний урожай. Тож забувати про них не варто – так само як і про те, що після збору врожаю малину також потрібно і обрізати.