Навіщо закопувати в землю стиглі помідори: відповідь здивує і досвідчених дачників

Дачники завжди хочуть мати найкращий урожай на ділянці – і для цього часто вдаються до цікавих експериментів. Один з них – це закопування стиглих помідорів на городі.

Деякі городники і справді вдаються до того, щоб закопувати свій урожай на городі. Але навіщо це робити і чи справді це має результат?

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Органічне добриво

Виявляється, стиглі помідори можуть бути неймовірно ефективним органічним добривом, до складу якого входить чимало поживних компонентів. Ці речовини потрібні для того, щоб покращувати ріст інших рослин на вашому городі.

Зокрема, у томатах можна знайти такі важливі елементи:

калій;

фосфор;

азот.

Коли томати розкладаються в ґрунті, вони забезпечують культури на городі усіма потрібними поживними речовинами, і так можуть покращити і врожай, і якість зібраних плодів.

Джерело насіння

Якщо ваші помідори смачні та дають хороший врожай, ви можете просто закопати їх, і так насіння пошириться по всій ділянці. І вже наступного сезону ви зможете зібрати урожай із самосіву – а це дуже важливо для органічного садівництва.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Покращується структура ґрунту

Коли помідори розкладаються, з них виділяються органічні речовини, що допомагають утримувати вологу та покращувати аерацію землі. Це потрібно для того, щоб земля на городі стала пухкішою та сприятливішою для коріння рослин.



Помідори можна закопувати на городі / Фото Pexels

Боротьба з хворобами та шкідниками

Комахи та грибкові патогени наче притягуються до помідорів, але коли вони будуть під землею, шкідники не зможуть до них потрапити. До того ж у складі томатів є й природні фунгіциди, які заважатимуть розвитку різних грибкових хвороб на городі.

Спосіб зменшення відходів

Більшість городників просто викидають погані помідори, але їх можна використати, як цінний ресурс на вашій ділянці. Так ви не тільки покращите екологію, але й збережете собі гроші на добривах.