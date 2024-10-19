Йти чи не йти: ось як часто потрібно змінювати роботу для кар'єрного росту

Завжди можна виділити два типи працівників: ті, що воліють якомога довше працювати в одній компанії та розвивати кар'єру в ній, і ті, що мають дуже солідний послужний список. Але який підхід кращий?

Питання про те, чи краще часто змінювати роботу, чи краще залишатися на одному місці праці, можна вже віднести до розряду "вічних", адже навіть у експертів не завжди сходяться думки з цього приводу, пише Work.ua. Але спробуймо розібратися, як частота зміни роботи позначиться на шансах людини на працевлаштування і її кар'єрному зростанні.

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Чи варто часто змінювати роботу?

Зараз частою зміною робочого місця нікого не здивувати, тож зараз рекрутери вже відійшли від заяв про те, що так звані "літуни" – це ненадійні співробітники. Втім, працедавців все ж можуть насторожувати багаторівневі розповіді про попередній досвід роботи шукача.

Але якщо ви вважаєте за краще часто змінювати роботу, тоді варто приготуватися до того, що на співбесіді точно доведеться відповідати на питання про причини. Але HR-спеціалісти також сходяться й на тому, що в характері таких людей є й дуже корисні для роботи навички. А саме:

вони стресостійкі, адже часта зміна роботи – це той ще стрес. Робочі негаразди таким людям точно будуть під силу;

вони легко навчаються та завжди готові опановувати щось нове;

вони амбітні – особливо якщо прощання з попереднім місцем роботи відбулося через відсутність кар'єрного росту.

Втім, рекрутерів все ж насторожує, якщо людина має звичку змінювати роботу частіше, ніж двічі на рік і постійно освоює нові сфери діяльності.



Зміна роботи має свої переваги / Фото Pexels

Чи варто залишатися на одній роботі дуже довго?

Ще якісь 30 років тому вважалося нормою працювати протягом всього життя на одній роботі. Але зараз вже заведено говорити й про те, що і у такого працевлаштування є не тільки плюси, але й мінуси. Спершу до переваг:

працівники відчувають себе захищеними через звичне, комфортне оточення та впевненість у завтрашньому дні;

можливість кар'єрного росту;

звання експерта з діяльності підприємства.

Втім, працівникам, які міцно пустили коріння на одній роботі, не варто забувати й про загрози такого рішення. Небажання виходити з зони комфорту може призвести до того, що людина втратить кар'єрні амбіції за досягнення "стелі" у рідній компанії.

І, звісно ж, тривале перебування у звичній обстановці неодмінно потягне за собою складнощі у випадку втрати роботи – зокрема психологічну непідготовленість до пошуків нової.

Що зрештою робити?

Вочевидь, і постійні стрибки між робочими місцями, і надто довге працевлаштування мають свої переваги та недоліки. Отож, найкращим рішенням буде знайти золоту середину.

Фахівці радять не змінювати роботу без серйозної причини, просто щоб змінити обстановку. Але якщо ви відчуваєте, що застрягли в зоні комфорту і вже нікуди не рухаєтеся, час щось змінювати. Експерти переконані, що роботу слід змінювати кожні 2 – 3 роки.