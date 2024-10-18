Якщо ви хочете забезпечити свій дім удачею, тоді варто звернути увагу на інтер'єр, аби переконатися, що у вашій кухні заховалися усі потрібні предмети, що притягнуть щастя та достаток. А Поради 24 розповідають, що саме потрібно поставити на кухні.

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Рослини в горщиках

На вікнах намагайтеся розмістити якомога більше кімнатних рослин. Особливу увагу потрібно звернути на пряні трави, які використовуються у стравах: базилік, розмарин, м'яту тощо. Вони вважаються майже магнітом до фінансового процвітання та успіху.

Але про рослини потрібно як слід дбати, аби вони залишалися здоровими. Що краще росте рослина, то більше грошей вона принесе у ваше життя.

Речі жовтого кольору

Жовті акценти на кухні ніколи не будуть зайвими. Наприклад, ви можете прикрасити вікно жовтими фіранками, або ж купити жовті горщики для квітів. Цей колір вважається найкращим для притягнення багатства, а також є символом позитивної енергії, тож його присутність у домі тільки сприятиме гармонії.



Жовті речі можуть притягувати гроші на кухню / Фото Pexels

Пляшка з крупами

Можливо, ви помічали у друзів та знайомих вдома такий оберіг: банка чи пляшка, у яку шарами засипані різні види круп – і це ніяка не помилка. Насправді цей предмет є потужним оберегом, який може захистити дім від злих духів та біди.

Дзеркало

Здавалося б, вішати дзеркало на кухні – це дивна і не надто практична ідея. А втім, езотерики переконані, що саме цей предмет може притягнути у ваш дім достаток та багатство. Важливо підтримувати його у чистоті та повішати навпроти плити – так, щоб у ньому відбивався вогонь.

Спеції

Що більше пряностей у вашому домі, то більше шансів, що вам скоро підвернеться удача. Загалом пряні трави мають дуже сильну позитивну енергетику, тож тримати їх на кухні – це гарна ідея. Стежте за тим, щоб запаси кориці, ванілі, лаврового листа та гвоздики ніколи не закінчувалися.