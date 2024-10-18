Если вы хотите обеспечить свой дом удачей, тогда стоит обратить внимание на интерьер, чтобы убедиться, что в вашей кухне спрятались все необходимые предметы, что притянут счастье и достаток. А Porady 24 рассказывают, что именно нужно поставить на кухне.

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Растения в горшках

На окнах старайтесь разместить как можно больше комнатных растений. Особое внимание нужно обратить на пряные травы, которые используются в блюдах: базилик, розмарин, мяту и тому подобное. Они считаются почти магнитом к финансовому процветанию и успеху.

Но о растениях нужно как следует заботиться, чтобы они оставались здоровыми. Чем лучше растет растение, тем больше денег оно принесет в вашу жизнь.

Вещи желтого цвета

Желтые акценты на кухне никогда не будут лишними. Например, вы можете украсить окно желтыми занавесками, или же купить желтые горшки для цветов. Этот цвет считается лучшим для привлечения богатства, а также является символом положительной энергии, поэтому его присутствие в доме будет только способствовать гармонии.



Желтые вещи могут притягивать деньги на кухню / Фото Pexels

Бутылка с крупами

Возможно, вы замечали у друзей и знакомых дома такой оберег: банка или бутылка, в которую слоями засыпаны различные виды круп – и это никакая не ошибка. На самом деле этот предмет является мощным оберегом, который может защитить дом от злых духов и беды.

Зеркало

Казалось бы, вешать зеркало на кухне – это странная и не слишком практичная идея. А впрочем, эзотерики убеждены, что именно этот предмет может притянуть в ваш дом достаток и богатство. Важно поддерживать его в чистоте и повесить напротив плиты – так, чтобы в нем отражался огонь.

Специи

Чем больше пряностей в вашем доме, то больше шансов, что вам скоро подвернется удача. В общем пряные травы имеют очень сильную положительную энергетику, поэтому держать их на кухне – это хорошая идея. Следите за тем, чтобы запасы корицы, ванили, лаврового листа и гвоздики никогда не заканчивались.