Одежда из кашемира выглядит просто невероятно, но также она и удобная и практичная. Впрочем, со стиркой могут возникнуть проблемы, ведь испортить его очень легко. Он может растянуться и деформироваться, если допустить несколько ошибок в этом процессе, поэтому Советы 24 подготовили подробную инструкцию о том, как стирать такое пальто.

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Как правильно стирать кашемир

Первое правило, которое просят запомнить эксперты – кашемир нельзя стирать при температуре, выше 20 градусов. Идеальным вариантом для кашемира, конечно же, будет ручная стирка.

Но если она для вас кажется слишком сложной, тогда вы можете попробовать машинную, но здесь мнения разделяются. Некоторые эксперты убеждены, что стирать кашемир в стиральной машине категорически запрещено, ведь это точно испортит изделие. Его воротник и подол начнут после такой стирки заворачиваться, а само изделие будет казаться мятым.



Кашемир нужно стирать очень осторожно / Фото Pexels

Но есть и исключения – в частности кашемировые пальто, в составе которых есть синтетические или другие волокна. Именно они могут уберечь ткань от значительной деформации. В любом случае, перед тем, как начинать стирку, нужно внимательно изучить этикетку на одежде: там будут указаны основные инструкции по уходу, и их следует придерживаться, если не хотите испортить свою одежду.

Лучше всего для чистки кашемира использовать шампунь, а не обычный порошок. Кроме того, ни за что нельзя использовать отбеливатель. А вот полосканием пренебрегать нельзя: лучше полоскать даже несколько раз в проточной воде и отжимать. А выкручивать пальто из кашемира категорически не рекомендуют.

Нельзя и гладить вещи из кашемира. Во время сушки нужно разложить его так, чтобы на нем не появились морщины. Но если одежда все же выглядит мятой, тогда нужно избавиться от заломов методом отпаривания, а не глажки.