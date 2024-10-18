Одяг з кашеміру виглядає просто неймовірно, але також він і зручний та практичний. Втім, з пранням можуть виникнути проблеми, адже зіпсувати його дуже легко. Він може розтягнутися та деформуватися, якщо припуститися кількох помилок у цьому процесі, тож Поради 24 підготували детальну інструкцію про те, як прати таке пальто.

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Як правильно прати кашемір

Перше правило, яке просять запам'ятати експерти – кашемір не можна прати у температурі, вищій за 20 градусів. Ідеальним варіантом для кашеміру, звісно ж, буде ручне прання.

Але якщо воно для вас здається надто складним, тоді ви можете спробувати машинне, але тут думки розділяються. Деякі експерти переконані, що прати кашемір у пральній машині категорично заборонено, адже це точно зіпсує виріб. Його комір та поділ почнуть після такого прання завертатися, а сам виріб здаватиметься м'ятим.



Кашемір потрібно прати дуже обережно / Фото Pexels

Але є й винятки – зокрема кашемірові пальта, у складі яких є синтетичні чи інші волокна. Саме вони можуть уберегти тканину від значної деформації. У будь-якому випадку, перед тим, як починати прання, потрібно уважно вивчити етикетку на одязі: там будуть вказані основні інструкції щодо догляду, і їх варто дотримуватися, якщо не хочете зіпсувати свій одяг.

Найкраще для чищення кашеміру використовувати шампунь, а не звичайний порошок. Окрім того, нізащо не можна використовувати відбілювач. А ось полосканням нехтувати не можна: краще полоскати навіть кілька разів у проточній воді та віджимати. А викручувати пальто з кашеміру категорично не рекомендують.

Не можна й прасувати речі з кашеміру. Під час сушіння потрібно розкласти його так, щоб на ньому не з'явилися зморшки. Але якщо одяг все ж виглядає м'ятим, тоді потрібно позбутися від заломів методом відпарювання, а не прасування.