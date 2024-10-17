Чимало городників віддають перевагу посадці озимої цибулі, пише Аgronews. Така цибуля не потребує зрошення до середини травня, оскільки в її ґрунті весною є ще достатньо вологи. Завдяки посадці восени в теплий період року урожай виходить доволі великим. Цибулини виростають більшими й здоровішими та не уражаються шкідниками.

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Щоб вирощувати цибулю взимку, потрібні спеціальні сорти та гібриди, які добре переносять низькі температури. Городники виділили кілька найпопулярніших цибуль-саджанців, які дають чудовий урожай.

Радар

Цей середньопізній сорт добре росте на важкому ґрунті та користується попитом серед багатьох дачників. Форма овоча округла вага до 200 грамів.

Шекспір

Це ранній сорт з дуже приємним смаком. Цибулина є округло-овальною з довгим хвостиком, а вага досягає 100 грамів.



Названо найкращі сорти озимої цибулі / Фото Pexels

Сеншуй

Середньопізній сорт чудово зберігається в зимовий період. Форма овоча є округлою й досягає 250 грамів.

Сеншу Єллоу

Це вже дуже ранній сорт, стабільної урожайності та округлої форми, вагою 120 грамів, а при правильній агротехніці досягає до 200 грамів.

Трой F1

Городники також радять цей ранній гібрид, який має гарну щільність, завдяки чому його можна збирати механічним способом. Форма округла, до 120 грамів.

Для озимого посіву не варто використовувати гібриди та сорти, які призначені для весняної сівби, бо вони менш стійкі до зимових умов та можуть почати пускати стрілки, а збір врожаю буде проходити набагато пізніше.