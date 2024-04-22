Один знак, що пральну машину потрібно терміново чистити: потрібно знати

Звісно, всі знають, що час від часу не завадить чистити пральну машину. Втім, існує один непомітний "червоний прапорець", який сигналізує, що це потрібно зробити якнайшвидше.

Пральна машинка – це необхідний у домі прилад, який допомагає швидко і ефективно чистити одяг. Втім, те, що у ній постійно щось миється, ще не значить, що ви не маєте за нею належним чином доглядати.

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Коли потрібно чистити пральну машину

Якщо у вашій машинці з'являється один неприємний знак, це може вказувати на те, що ви не чистили її надто довго. І ось цей сигнал – запах тухлих яєць з барабана.

Ця ознака свідчить, що всередині вашого побутового приладу накопичилося занадто багато бактерій, які можуть призвести до виникнення плісняви. А вона не тільки шкодить тканині вашого одягу, але й може бути справді небезпечною для здоров'я, і у найгіршому випадку навіть спричинити деякі респіраторні захворювання.

Для того, щоб почистити машинку, ви можете скористатися деякими спеціальними хімічними засобами. Але якщо такий варіант вам не до вподоби, ви можете провести очищення за допомогою речей, що точно є у вас на кухні – звичайної соди та оцту.



Пральну машинку потрібно обов'язково чистити / Фото Pexels

Для цього вам потрібно взяти чашку соди та додати її прямо у барабан пральної машинки. Натомість у лоток для мийних засобів влийте пів склянки оцту, а потім увімкніть машинку на режим із найвищою температурою прання.

Ще одна корисна порада, яка допоможе запобігти надмірному засміченню машинки та появі неприємних запахів: ви можете залишати дверцята машинки та відсік для мийного засобу відкритими після кожного прання. Так техніка може легко висохнути та провітритися.