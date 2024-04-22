Один знак, что стиральную машину нужно срочно чистить: нужно знать

Конечно, все знают, что время от времени не помешает чистить стиральную машину. Впрочем, существует один незаметный "красный флажок", который сигнализирует, что это нужно сделать как можно быстрее.

Стиральная машинка – это необходимый в доме прибор, который помогает быстро и эффективно чистить одежду. Впрочем, то, что в ней постоянно что-то моется, еще не значит, что вы не должны за ней должным образом ухаживать.

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Когда нужно чистить стиральную машину

Если в вашей машинке появляется один неприятный знак, это может указывать на то, что вы не чистили ее слишком долго. И вот этот сигнал – запах тухлых яиц из барабана.

Этот признак свидетельствует, что внутри вашего бытового прибора накопилось слишком много бактерий, которые могут привести к возникновению плесени. А она не только вредит ткани вашей одежды, но и может быть действительно опасной для здоровья, и в худшем случае даже вызвать некоторые респираторные заболевания.

Для того, чтобы почистить машинку, вы можете воспользоваться некоторыми специальными химическими средствами. Но если такой вариант вам не нравится, вы можете провести очистку с помощью вещей, что точно есть у вас на кухне – обычной соды и уксуса.



Стиральную машинку нужно обязательно чистить / Фото Pexels

Для этого вам нужно взять чашку соды и добавить ее прямо в барабан стиральной машинки. Зато в лоток для моющих средств влейте полстакана уксуса, а затем включите машинку на режим с высокой температурой стирки.

Еще один полезный совет, который поможет предотвратить чрезмерное засорение машинки и появление неприятных запахов: вы можете оставлять дверцу машинки и отсек для моющего средства открытыми после каждой стирки. Так техника может легко высохнуть и проветриться.