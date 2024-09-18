Зазначимо, що родина Баффетів є знаними філантропами, а син мільярдера Говард навіть неодноразово підтримував Україну під час повномасштабної війни, пише "Почни щось".

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Сам Воррен Баффет каже, що дотримується кількох правил у житті, які привели його до успіху. Якщо шукаєте для себе порцію натхнення, тоді ці лайфхаки стануть вам у пригоді.

Інвестуйте у себе

Баффет каже, що один з ключів до успіху – це щодня лягати розумнішими, ніж встали. Не припиняйте здобувати знання. Відточуючи свої навички, ви "збільшите свою вартість на 50%".

Багато читайте

На одному з виступів мільярдер сказав, що читає 500 сторінок книжки на день. Також він читає якісні газети, щоб прочитати аналітичні матеріали та якісні матеріали.



Багато читайте кожного дня / Фото Pexels

Починайте день повільно

Баффет лягає спати о 22 вечора та прокидається о 6:45 ранку. За його словами, він любить починати свій день неспішно, приділяючи фізичним вправам 30 хвилин. Для нього це швидше приємна частина дня, ніж виснажливе навантаження.

Вимірюйте свій успіх за власною системою цінностей

Мільйонер вважає, що важливо встановлювати планку цілей за власними стандартами, а не за правилами та нормами, що нав’язує світ. Це надає сенсу тому, хто ви, у що вірите, які ваші переконання та цінності.

Станьте вартими любові інших

За словами Баффета, єдиний спосіб отримати кохання – це бути вартими любові. Чим більше ви її віддаєте, тим більше отримаєте.