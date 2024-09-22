Чому не можна прибирати ввечері після заходу сонця: це треба знати всім

Досвідчені господині знають, що після заходу сонця не бажано прибирати, оскільки це призведе до того, що добробут та достаток буде обходити оселю.

Ще наші предки любили вірити у різні прикмети та повір’я, пише "Sante+". Прибирати ввечері – не найкраща ідея, оскільки в ньому є більше мінусів, ніж плюсів.

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Чому не можна прибирати ввечері

Віддавна енергія сонця, яка приходить зі світанком та початком дня асоціюється з позитивом й новим початком, але нічна пора з негативними явищами.

Не варто прибирати пізно ввечері, щоб не накликати на рідних неприємності. Дехто навіть вважає, що пізнє прибирання призводить до зменшення матеріальних благ.

Окрім того, ввечері не можна з дому виносити сміття, а також передавати листи чи позичати комусь гроші. Це може призвести до того, що достаток та фінанси будуть вас обходити.



Ввечері з дому не можна виносити сміття / Фото Pexels

З іншого боку, замітати та пилососити в пізню добу, коли зачинені вікна, можуть погано вплинути на ваше здоров’я. Також вечірнє прибирання не варто проводити через те, що звук пилососа може надокучати сусідам, які ввечері присвятили час відпочинку після роботи. Підмітання ввечері може призвести до того, що ви виметете з дому позитивну енергію.

Найкраще розпочинати прибирання вранці. Денне світло допоможе вам побачити більше важкодоступних місць, які потрібно очистити в кімнаті чи на кухні. Загалом, заведіть собі корисну звичку прибирати вранці та не переносити цей процес аж на вечір.