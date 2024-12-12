Це допоможе мінімізувати безлад й знайти кращі альтернативи, пише 24 Канал з посиланням на Homes and gardens. Час від часу прикраси треба оновлювати, щоб дім та ялинка мали раз на кілька років інший вигляд. Однак це стосується нових покупок, які ви можете обрати самостійно на свій розсуд.

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Фахівці ж визначили певний перелік прикрас, який є абсолютно зайвим, тож від них можна обійтися.

Блискучі прикраси

Кульки з блискітками надають чудової святкової атмосфери, але блискітки залишаються на руках, а потім можуть з рук перекочувати на одяг, текстиль чи меблі. Саме тому треба уникати прикрас, які осипаються. Потім ці блискітки доведеться вимивати й відпирати, тому краще придбайте глянцеві кульки зі скла чи пластику.

Штучний сніг

Фахівці кажуть, що найбільшою помилкою є купівля ялинки зі штучним снігом. Вигляд він може мати неймовірний, але проблема полягає в тому, що він дуже сильно розсипається, тому будете з ним мати постійно мороку.

Великі прикраси

Під ялинкою ми звикли складати гномів, Санта-Клаусів та коробки з подарунками, втім такі великі елементи займуть багато місця у вашому домі, тому краще скористатися кількома невеличкими новорічними атрибутами, які довершать ялинку, але не будуть потім викликати у вас проблем з тим, куди ж їх поставити.



Не треба обкладати ялинку великими прикрасами / Фото Pexels

Живі ялинки

Попри те, що на живі ялинки є офіційний дозвіл продажу, втім вони потребують постійного догляду й правильного розміщення. Вони щодня скидають голки, тож прибирання є неминучим. Окрім того, ці голки розносяться по всій квартирі, тому для того, щоб вдома не було безладу, краще використовувати штучні ялинки.

Справжні свічки

Не вішайте на ялинку прикраси зі справжніми свічками, оскільки за ними треба постійно дивитися, аби уникнути загорання. Краще обрати світлодіодні свічки, які є безпечними.