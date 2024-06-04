Незвичний спосіб боротьби з колорадськими жуками: він дійсно працює

Колорадські жуки – це ті створіння, яких ви точно не хочете бачити на своєму городі. Вони не тільки неприємно виглядають, але і поїдають чимало рослин та можуть знищити весь урожай, який ви так дбайливо вирощуєте.

Боротьба із укусами жуків на листках рослини може неймовірно засмучувати будь-якого городника, адже вона здається не тільки нерівною, але ще й безкінечною – жуки ніяк не закінчуються і знову й знову з'являються на картоплі! Втім, розчаровуватися не варто, адже впоратися із проблемою все ж можливо.

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Як боротися із колорадськими жуками

Якщо ви бачите на рослинах непривабливі плями, це може означати, що їх атакував шкідник, і вам потрібно якомога швидше братися за боротьбу із ним. Досвідчені городники рекомендують для винищення колорадського жука використовувати один простий кухонний продукт, який ви точно знайдете вдома.

Рослинна олія може стати природною та безпечною альтернативою дуже багатьом хімічним пестицидам. Її потрібно змішати із водою та невеликою кількістю мила, а потім використовувати як спрей від комах.



З колорадськими жуками потрібно боротися / Фото Pexels

Суміш діє таким чином: вона покриває комах і порушує їхню здатність дихати, і зрештою відлякує від рослин. Цей лайфхак особливо популярний серед людей, які надають перевагу методам органічного садівництва. Для того, щоб приготувати засіб від комах на рослинній олії, вам потрібно змішати склянку олії і одну столову ложку м'якого рідкого мила.

Після цього візьміть дві чайні ложки суміші та розведіть її в літрі води. Засіб налийте у пляшку із пульверизатором та нанесіть на рослини, зосереджуючись на усіх місцях, де комахи особливо активні. Вам потрібно переконатися, що ви покрили сумішшю не тільки верхню, але і нижню частину листа, адже багато жуків намагаються ховатися саме там.

Ось кілька переваг цього методу: