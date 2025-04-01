3 пристрої "вампіри", які споживають найбільше електрики, коли вимкнуті: про це знають одиниці

Рахунок за електроенергію може бути в рази дорожчим, якщо постійно тримати увімкненими деякі пристрої та не вимикати їх з розетки. Багато людей навіть не звертають на це увагу, однак дуже важливо все прослідкувати, щоб зекономити гроші.

Може здатися, що якщо прилади вимкнені, то вони не споживають електроенергію у фоновому режимі, але це далеко не так, пише 24 Канал з посиланням на Express. Багато пристроїв споживають світло навіть після вимкнення, тому для того, щоб зменшити рахунок за комунальні послуги, навчіться вимикати їх з мережі, коли ви ними не користуєтеся.

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Фахівці розповіли про кілька пристроїв "вампірів", які споживають енергію навіть у вимкненому стані.

Настільні комп’ютери й аксесуари

Не можна залишати монітори й принтери в режимі очікування, коли ви ними не користуєтеся, оскільки це призведе до зайвих переплат.

Телевізор

Цей пристрій також забирає електроенергію, тому фахівці рекомендують використовувати подовжувач для телевізорів, ігрових консолей і приставок, щоб полегшити їх вимикання, коли вони не використовуються.



Пристрої треба вимикати з розетки / Фото Pexels

Зарядні пристрої

Підтримка заряду наших гаджетів – це важливо, але не варто завжди тримати пристрій підключеним до мережі. Забирають багато енергії зарядні пристрої, адаптери до телефона та ноутбуків навіть тоді, коли вони нічого не заряджають.

Також енергію можуть споживати мікрохвильова піч, тостери, кавоварки й інші девайси, що підключені до розетки. Рекомендовано використовувати подовжувач до кухонних приладів, щоб зекономити кошти. Експерти з питань енергетики навіть рекомендують вимикати Wi-Fi-роутери, якщо вдома нікого не буде тривалий час.