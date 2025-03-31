Пральна машинка є одним з найбільш використовуваних приладів вдома, пише 24 Канал з посиланням на Express. Девайс використовує багато води та є дорогим в експлуатації. Щоб зменшити використання електроенергії, треба уникати прання в певний час доби.

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Коли найкраще запускати прання

Попит на електроенергію є найвищий з 7 по 9 ранку, а тоді з 15 та 18 години. Щоб уникнути різкого зростання комуналки, використовуйте пральну машину до 7 ранку або пізно ввечері.



Названо найкращий час для прання речей в пральній машинці / Фото Pexels

Однак дуже рання чи пізня година є незручною для жителів панельних будинків, оскільки пральна машина дуже гучна, тому звуки від прання пізно ввечері чи пізно вранці можуть чути ваші сусіди. Цей факт теж треба врахувати й бути обережними.

До речі. Пральні машини потребують регулярного очищення, оскільки накопичення бруду, волосся та мийних засобів може призвести до неприємного запаху і плісняви. Більше про це ми розповіли в нашому матеріалі.

Якщо треба випрати невелику кількість рече, то спробуйте увімкнути найкоротший цикл, який споживає менше води, енергії, має коротший цикл віджимання й не нагріває сильно воду.

Щоб заощадити витрати на електроенергію, варто використовувати екологічно чисте прання при 30 градусах. Багато електроенергії споживає сушильна машина, тому за можливості, сушіть одяг на сушарці чи відкритому повітрі.

Фахівці зазначають, що саме пральна машинка є номером один, оскільки поглинає найбільше електроенергії. На цей девайс припадає 15% від загального рахунку на світло.