Стиральная машинка является одним из наиболее используемых приборов дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Девайс использует много воды и является дорогим в эксплуатации. Чтобы уменьшить использование электроэнергии, надо избегать стирки в определенное время суток.

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Когда лучше всего запускать стирку

Спрос на электроэнергию является самый высокий с 7 по 9 утра, а тогда с 15 и 18 часов. Чтобы избежать резкого роста коммуналки, используйте стиральную машину до 7 утра или поздно вечером.



Названо лучшее время для стирки вещей в стиральной машинке / Фото Pexels

Однако очень раннее или позднее время является неудобным для жителей панельных домов, поскольку стиральная машина очень громкая, поэтому звуки от стирки поздно вечером или поздно утром могут слышать ваши соседи. Этот факт тоже надо учесть и быть осторожными.

Кстати. Стиральные машины нуждаются в регулярной очистке, поскольку накопление грязи, волос и моющих средств может привести к неприятному запаху и плесени. Больше об этом мы рассказали в нашем материале.

Если надо постирать небольшое количество вещей, то попробуйте включить короткий цикл, который потребляет меньше воды, энергии, имеет короткий цикл отжима и не нагревает сильно воду.

Чтобы сэкономить расходы на электроэнергию, стоит использовать экологически чистую стирку при 30 градусах. Много электроэнергии потребляет сушильная машина, поэтому по возможности, сушите одежду на сушилке или открытом воздухе.

Специалисты отмечают, что именно стиральная машинка является номером один, поскольку поглощает больше всего электроэнергии. На этот девайс приходится 15% от общего счета на свет.