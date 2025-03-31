Если вам приходилось слышать, что в матрасах можно найти кокосовую стружку – это вовсе не шутка. Койра, используемая в качестве наполнителя, имеет уникальные свойства – прочность, эластичность и устойчивость к гниению, что делает ее идеальной для удобного матраса, сообщает 24 Канал.
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Почему в матрасы добавляют кокосовую койру?
Кокосовую койру получают из полностью спелых плодов, а потом применяют для наполнения ортопедических матрасов. Конечно же, перед тем, как использовать ее для наполнения, койру нужно правильно подготовить и придать ей вид монолитной плиты – и для этого существуют несколько методов, а именно иглопробивной и латексированный.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как можно постирать постель, чтобы убить всех постельных клещей.
Так кокосовое волокно становится особенно прочным и эластичным, а также устойчивым к деформации. Оно не крошится и не ломается, может полностью восстанавливать свою форму – а это помогает избежать появления вмятин и неровностей.
Благодаря койре поверхность матраса изгибается вдоль тела человека, лежащего на ней, однако не проваливается посередине.
Кокосовое волокно используют в матрасах / Фото Pexels
Вот несколько основных преимуществ кокосовой койры в матрасах:
- Отличная вентиляция. Волокнистая структура пласта койры позволяет воздуху свободно циркулировать, и поэтому посторонние запахи и пыль, а также влага надолго в ней не задерживаются. Поэтому в матрасе не создается среда, благоприятная для роста постельных клещей и других микроорганизмов, которые могут вызвать аллергию и раздражение кожных покровов.
- Гигроскопичность койры. Кокосовое волокно не только не впитывает влагу, но и отталкивает ее – а это значит, что если на матрас попадет жидкость, его наполнение останется сухим. Если матрас намокнет, достаточно будет снять и постирать чехол, а сам матрас останется чистым и без посторонних запахов.
- Устойчивость к деформации. Койра отличается чрезвычайно высокой устойчивостью к деформации – она не гниет ни в сухом, ни во влажной среде. Кроме того, она более долговечна, чем искусственные наполнители.
- Натуральность. Волокна кокоса не только хорошо пружинят, но и пропускают воздух. А летом, кстати, кровать быстро проветривается, из-за к дарит ощущение дополнительной прохлады. Именно койра используется на летней стороне матрасов с эффектом "зима-лето".