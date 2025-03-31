Если вам приходилось слышать, что в матрасах можно найти кокосовую стружку – это вовсе не шутка. Койра, используемая в качестве наполнителя, имеет уникальные свойства – прочность, эластичность и устойчивость к гниению, что делает ее идеальной для удобного матраса, сообщает 24 Канал.

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Почему в матрасы добавляют кокосовую койру?

Кокосовую койру получают из полностью спелых плодов, а потом применяют для наполнения ортопедических матрасов. Конечно же, перед тем, как использовать ее для наполнения, койру нужно правильно подготовить и придать ей вид монолитной плиты – и для этого существуют несколько методов, а именно иглопробивной и латексированный.

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Так кокосовое волокно становится особенно прочным и эластичным, а также устойчивым к деформации. Оно не крошится и не ломается, может полностью восстанавливать свою форму – а это помогает избежать появления вмятин и неровностей.

Благодаря койре поверхность матраса изгибается вдоль тела человека, лежащего на ней, однако не проваливается посередине.



Кокосовое волокно используют в матрасах / Фото Pexels

Вот несколько основных преимуществ кокосовой койры в матрасах: