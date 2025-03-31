Якщо вам доводилося чути, що в матрацах можна знайти кокосову стружку – це зовсім не жарт. Койра, що використовується як наповнювач, має унікальні властивості – міцність, еластичність та стійкість до гниття, що робить її ідеальною для зручного матраца, повідомляє 24 Канал.

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Чому в матраци додають кокосову койру?

Кокосову койру отримують з повністю стиглих плодів, а тоді застосовують для наповнення ортопедичних матраців. Звісно ж, перед тим, як використовувати її для наповення, койру потрібно правильно підготувати та надати їй вигляду монолітної плити – і для цього існують кілька методів, а саме голкопробивний та латексований.

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Так кокосове волокно стає особливо міцним та еластичним, а також стійким до деформації. Воно не кришиться та не ламається, може повністю відновлювати свою форму – а це допомагає уникнути появи вм'ятин та нерівностей.

Завдяки койрі поверхня матраца згинається вздовж тіла людини, що лежить на ній, проте не провалюється посередині.



Кокосове волокно використовують у матрацах / Фото Pexels

Ось кілька основних переваг кокосової койри у матрацах: