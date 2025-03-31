Якщо вам доводилося чути, що в матрацах можна знайти кокосову стружку – це зовсім не жарт. Койра, що використовується як наповнювач, має унікальні властивості – міцність, еластичність та стійкість до гниття, що робить її ідеальною для зручного матраца, повідомляє 24 Канал.
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Чому в матраци додають кокосову койру?
Кокосову койру отримують з повністю стиглих плодів, а тоді застосовують для наповнення ортопедичних матраців. Звісно ж, перед тим, як використовувати її для наповення, койру потрібно правильно підготувати та надати їй вигляду монолітної плити – і для цього існують кілька методів, а саме голкопробивний та латексований.
До речі, раніше ми розповідали про те, як можна випрати постіль, аби вбити усіх постільних кліщів.
Так кокосове волокно стає особливо міцним та еластичним, а також стійким до деформації. Воно не кришиться та не ламається, може повністю відновлювати свою форму – а це допомагає уникнути появи вм'ятин та нерівностей.
Завдяки койрі поверхня матраца згинається вздовж тіла людини, що лежить на ній, проте не провалюється посередині.
Кокосове волокно використовують у матрацах / Фото Pexels
Ось кілька основних переваг кокосової койри у матрацах:
- Відмінна вентиляція. Волокниста структура пласта койри дозволяє повітрю вільно циркулювати, і через це сторонні запахи та пил, а також волога надовго у ній не затримуються. Через це у матраці не створюється середовище, що сприятливе для росту постільних кліщів та інших мікроорганізмів, що можуть викликати алергію та роздратування шкірних покривів.
- Гігроскопічність койри. Кокосове волокно не тільки не вбирає вологу, але і відштовхує її – а це значить, що якщо на матрац потрапить рідина, його наповнення залишиться сухим. Якщо матрац намокне, достатньо буде зняти та випрати чохол, а сам матрац залишиться чистим та без сторонніх запахів.
- Стійкість до деформації. Койра вирізняється надзвичайно високою стійкістю до деформації – вона не гниє ні в сухому, ні у вологому середовищі. Окрім того, вона більш довговічна, ніж штучні наповнювачі.
- Натуральність. Волокна кокоса не тільки добре пружинять, але й пропускають повітря. А влітку, до речі, ліжко швидко провітрюється, через до дарує відчуття додаткової прохолоди. Саме койра використовується на літній стороні матраців з ефектом "зима-літо".