Если вы получили букет желтых нарциссов, вероятно, хотите сохранить его свежим как можно дольше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. И сделать это довольно просто – стоит только знать несколько основных правил.

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Тяните, а не режьте

Если вы не покупаете нарциссы, а выращиваете их в своем саду, нужно запомнить простое правило – эти цветы срывают, а не срезают. Если вы соберете букет таким способом, можете продлить срок цветения букета – ножка будет защищена от засорения и лучше впитывать воду.

Кроме того, стебель так будет длиннее, и цветы будет удобнее формировать в букеты.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие цветы можно высадить на клумбе, чтобы они росли самостоятельно – они почти не требуют ухода.

Выбирайте цветы внимательно

Покупая нарциссы, вам нужно обратить внимание на то, чтобы цветы не были очень прямые и не имели слишком плотно прижатых лепестков. Цветок уже должен отойти от основного стебля – иначе есть шансы, что нарциссы были срезаны преждевременно и просто не раскроются.

Обрезайте стебли

Каждые несколько дней на стеблях нарциссов нужно делать свежий срез – так они могут лучше пить воду, а значит, дольше будут стоять. Делайте небольшой надрез под углом – всего за сантиметр выше предыдущего.



Стебли нарциссов нужно обрезать / Фото Pexels

Дайте им немного места

После того, как вы собрали нарциссы, положите их в обычную воду на несколько часов перед тем, как добавить к композиции. Нарциссы выделяют сок, что для других цветов напоминает яд, и может сделать воду действительно мутной. Этот маленький шаг поможет вам продлить жизнь цветов на день или два.

За несколько часов слейте воду, и уже после этого можете смело сочетать нарциссы с любыми другими цветами.

Ежедневно меняйте воду

Конечно, смена воды – это важнейшее правило, что поможет поддерживать свежесть ваших цветов неделями. Но есть еще один лайфхак, о котором знают далеко не все – в воду нужно добавить несколько капель отбеливателя. С ней нарциссы будут жить в разы дольше.