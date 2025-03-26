Март – это месяц, когда большинство дачников уже начинают готовить участки, обрабатывать почву, выбирать сорта для посева и тому подобное. Но большинство культур в открытый грунт высаживаются все же в апреле, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы всходы моркови порадовали вас уже очень скоро, советуют сеять ее по лунному календарю.
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Когда сажать морковь в апреле?
Лучшая температура для посадки моркови – это до +15 градусов, но почва уже должна в это время прогреться до +8 градусов. В Украине обычно такие условия наступают уже в конце апреля или в начале мая. Именно в это время большинство огородников уже могут не бояться о заморозках, а земля уже прогревается достаточно, чтобы семена достаточно быстро проросли.
Если же вы выращиваете рассаду моркови, можно высевать ее в марте – и тогда как раз в конце апреля рассада уже будет готова к пересадке в открытый грунт.
Морковь нужно высаживать по лунному календарю / Фото Pexels
Но очень часто огородники ориентируются не только на погоду и температуру почвы, но и на лунный календарь. Издавна предки ориентировались на ночное светило, чтобы определить лучшее время для посадки различных овощей, и со временем заметили, что если высаживать их в конкретные дни, растения растут лучше.
- Согласно лунному календарю на апрель, морковь нужно сеять 4, 7, 8, 9, 18, 25, 26, 27, 28 числа.
- Зато 1, 6, 15, 19, 21, 22, 23, 29 апреля – это опасные даты, в которые лучше избегать посадок.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, когда лучшее время для посадки перца в апреле по лунному календарю.
Учитывайте также, что посев следует проводить в солнечный и теплый день без дождя. Лучше морковь будет расти на грядке, что вы расположите на солнце, ведь морковь не любит долго находиться в тени. Почву для посадки семян нужно хорошо перебить, сформировать борозды глубиной до 3 сантиметров. После этого семена высевайте кучно друг от друга и прижмите землей.