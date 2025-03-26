Березень – це місяць, коли більшість дачників вже починають готувати ділянки, обробляти ґрунт, вибирати сорти для посіву тощо. Та більшість культур у відкритий ґрунт висаджуються все ж у квітні, повідомляє 24 Канал. І для того, аби сходи моркви порадували вас вже дуже скоро, радять сіяти її за місячним календарем.
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Коли садити моркву у квітні?
Найкраща температура для посадки моркви – це до +15 градусів, але ґрунт вже має в цей час прогрітися до +8 градусів. В Україні зазвичай такі умови настають вже наприкінці квітня чи на початку травня. Саме у цей час більшість городників вже можуть не боятися про заморозки, а земля вже прогрівається достатньо, аби насіння досить швидко проросло.
Якщо ж ви вирощуєте розсаду моркви, можна висівати її у березні – і тоді якраз наприкінці квітня розсада вже буде готова до пересаджування у відкритий ґрунт.
Моркву потрібно висаджувати за місячним календарем / Фото Pexels
Та дуже часто городники орієнтуються не тільки на погоду та температуру ґрунту, але й на місячний календар. Здавна предки орієнтувалися на нічне світило, аби визначити найкращий час для посадки різноманітних овочів, і з часом помітили, що якщо висаджувати їх у конкретні дні, рослини ростуть краще.
- Згідно з місячним календарем на квітень, моркву потрібно сіяти 4, 7, 8, 9, 18, 25, 26, 27, 28 числа.
- Натомість 1, 6, 15, 19, 21, 22, 23, 29 квітня – це небезпечні дати, в які краще уникати посадок.
До речі, раніше ми вже розповідали, коли найкращий час для посадки перцю у квітні за місячним календарем.
Зважайте також, що посів варто проводити у сонячний та теплий день без дощу. Найкраще морква ростиме на грядці, що ви розташуєте на сонці, адже морква не любить довго перебувати у тіні. Ґрунт для посадки насіння потрібно гарно перебити, сформувати борозни завглибшки до 3 сантиметрів. Після цього насіння висівайте кучно одне від одного та пригорніть землею.