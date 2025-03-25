Перец – это очень популярная культура, которая, впрочем, в начале своего роста требует особого внимания от дачников, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы получить по-настоящему хороший урожай, нужно подобрать идеальные даты для его посадки по лунному календарю.

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Когда сажать перец в апреле?

Перец – это очень теплолюбивая культура, имеющая длительный вегетационный период. А это значит, что для получения выносливой и качественной рассады ее нужно посадить заранее.

В зависимости от сорта, продолжительность вегетационного периода от посева семян до пересадки рассады в грунт может длиться от 60 до 80 дней. Кроме того, вы должны организовать оптимальную температуру для прорастания семян – она не должна опускаться ниже, чем 20 – 24 градуса.

К тому же стоит учитывать, что корневая система перца достаточно чувствительна, поэтому для посадки рассады желательно использовать индивидуальные горшки или кассеты.



Перец нужно высадить вовремя / Фото Pexels

А вот для того, чтобы выбрать лучшее время для посева перца, нужно учесть несколько важных факторов:

Регион . В южных областях рассаду можно высаживать уже в начале мая или даже в конце апреля. А вот в центральных областях в открытый грунт перец сажают только во второй половине мая, соответственно семена высевают в начале марта.

. В южных областях рассаду можно высаживать уже в начале мая или даже в конце апреля. А вот в центральных областях в открытый грунт перец сажают только во второй половине мая, соответственно семена высевают в начале марта. Сорт перца . Для раннеспелых сортов достаточно будет 50 – 60 дней для формирования здоровой рассады. Зато для некоторых других можно понадобиться более 80 дней.

. Для раннеспелых сортов достаточно будет 50 – 60 дней для формирования здоровой рассады. Зато для некоторых других можно понадобиться более 80 дней. Лунный календарь. Опытные огородники знают, что это небесное светило существенно влияет на то, как растут растения. Поэтому они учитывают это при посадке перца и других культур.

Лунный календарь на апрель показывает, что сажать перец желательно 1, 3, 5, 23 – 25 и 30 числа. Зато 27 и 28 апреля – опасные дни для посадки этой культуры.

Как посадить перец?

Для того, чтобы посеять перец, семена предварительно нужно обработать: на сутки замочите их в воде комнатной температуры и по желанию добавьте стимулятор роста. Если вы покупаете уже готовый материал, тогда этот шаг можно пропустить.

Семена выкладывайте на расстоянии 2 сантиметра друг от друга. Присыпьте слоем земли толщиной 1 сантиметр и слегка утрамбуйте.