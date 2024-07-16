Ванна кімната – це те місце, де ви навряд чи будете дуже часто робити ремонт, тож з самого початку важливо подбати про те, аби вона була зручною та приємною. Зробити це досить просто, і головне – не припускатися кількох поширених помилок.

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Немає місця для зберігання речей

Іноді захоплення естетичною частиною планування може призвести до того, що ви забудете про функціональність, яка є не менш важливою. І вам буде незручно користуватися ванною, якщо там не буде вдалого місця для засобів догляду, рушників, гігієнічних засобів тощо.

Невдале розташування світла

Всі ми робимо багато дрібної та ретельної роботи у ванні – від вищипування брів до елементарного чищення зубів. І для того, щоб цей процес був справді зручним, потрібно подбати про те, щоб світло вам допомагало, а не заважало.

Не ергономічний дизайн

Ванна кімната має бути гарною, але передусім – зручною. Надто високий умивальник чи вузький унітаз можуть бути красивими з порогу, але зовсім неприємними у користуванні. Тож звертайте увагу на такі речі ще перед тим, як зробите покупку, щоб потім не жалкувати про неї.



Дизайн ванної має бути зручним / Фото Pexels

Маленькі дзеркала

Саме у ванній кімнаті ви, скоріш за все, розглядаєте себе найбільше, тож потрібно подбати про те, аби дзеркало було достатньо великого розміру.

Блискуча підлога

На буклеті та в магазині все це виглядає дуже красиво, але зазвичай така плитка стає дуже слизькою, щойно на неї потрапляє вода. І це може бути досить небезпечно у приміщенні, де більшу частину вашого перебування всередині буде мокро. Саме через це для підлоги ванної краще буде обрати більш шорсткий чи матовий варіант.