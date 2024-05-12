Важливі заборони Провідної неділі: що не можна робити на могилах родичів

Сьогодні, 12 травня, відзначається Провідна неділя, якою завершується Світлий тиждень. У цей день люди поминають покійних близьких. Кажуть, що на Великдень Господь посилає їхні душі на землю, а тепер вони повертаються назад.

Протягом Світлого тижня на підвіконнях багатьох будинків можна було побачити свічки, які горіли. Вважається, що вони підказують померлим дорогу додому. Цієї неділі віряни йдуть до церкви, моляться за тих, кого вже немає з нами, та відвідують цвинтар, зазначає LifeStyle 24.

Теж цікаво 12 травня – яке церковне свято: яких заборон потрібно дотримуватися у цей день

Провідна неділя: що не можна робити

У Провідну неділю люди, за традицією, приносять на могили родичів різну їжу. Однак вживати її там заборонено, кажуть священники. Загалом рекомендується не переїдати та не пити багато алкоголю. Сьогодні краще поділитися паскою чи іншими смаколиками з нужденними, безхатьками або безпритульними тваринами, адже не можна скупитися.

Провідна неділя: народні прикмети

Якщо сьогодні випаде дощ, то Господь не відпустив чиїсь гріхи, тому плаче душа тієї людини.

Якщо вранці помолитеся, то будете довго та щасливо жити.

Потрібно вмитися джерельною водою, аби жити в достатку та здоров'ї. Крім того, нею варто помити ікони у домі.

Якщо самотні хлопці та дівчата відмовляться йти на забаву, то вони не знайдуть свою долю аж до наступного року.

Зараз в Україні триває війна, тож відвідування цвинтарів та церков може нести небезпеку. Слідкуйте за ситуацією у своєму регіоні.