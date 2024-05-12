Важные запреты Фоминого воскресенья: что нельзя делать на могилах родственников

Сегодня, 12 мая, отмечается Проводное воскресенье, которым завершается Светлая неделя. В этот день люди поминают усопших близких. Говорят, что на Пасху Господь посылает их души на землю, а теперь они возвращаются обратно.

В течение Светлой недели на подоконниках многих домов можно было увидеть свечи, которые горели. Считается, что они подсказывают умершим дорогу домой. В это воскресенье верующие идут в церковь, молятся за тех, кого уже нет с нами, и посещают кладбище, отмечает LifeStyle 24.

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Фомино воскресенье: что нельзя делать

В Фомино воскресенье люди, по традиции, приносят на могилы родственников различную пищу. Однако употреблять ее там запрещено, говорят священники. В общем рекомендуется не переедать и не пить много алкоголя. Сегодня лучше поделиться паской или другими вкусностями с нуждающимися, бездомными людьми или животными, ведь нельзя скупиться.

Фомино воскресенье: народные приметы

Если сегодня выпадет дождь, то Господь не отпустил чьи-то грехи, поэтому плачет душа того человека.

Если утром помолитесь, то будете долго и счастливо жить.

Нужно умыться родниковой водой, чтобы жить в достатке и здоровье. Кроме того, ней стоит помыть иконы в доме.

Если одинокие парни и девушки откажутся идти на забаву, то они не найдут свою судьбу до следующего года.

Сейчас в Украине идет война, поэтому посещение кладбищ и церквей может нести опасность. Следите за ситуацией в своем регионе.