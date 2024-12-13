Щоб не накликати лихо: чи можна мити голову у п'ятницю 13

П'ятниця 13 – це містична, сповнена загадок і забобонів дата. Тож езотерики вірять, що в цей день можна легко накликати на себе біду.

Для того, аби не потрапити на жодну погану прикмету у п'яницю 13, спершу потрібно знати про них, повідомляє 24 Канал. І деякі з них стосуються і догляду за собою.

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Що не можна робити у п'ятницю 13

Спершу може здатися, що майже не існує забобонів, пов'язаним із доглядом за собою. Навпаки, езотерики радять провести п'ятницю 13 вдома, присвятити себе відпочинку та хобі. Натомість не рекомендують планувати на цей день щось важливе, починати нову роботу чи проєкт, або ж йти у відпустку. Мовляв, подібні дії можуть призвести до біди.

Ще одна заборона стосується, втім, надто великих веселощів – начебто так можна привабити у дім злі сили, що відвернуть від вас удачу та успіх, в тому числі і фінансовий. А з фінансами у п'ятницю 13 варто бути особливо обережними – не можна нікому позичати гроші та брати у борг – нічим хорошим це начебто не закінчиться.



Про п'ятницю 13 існує чимало забобонів / Фото Pexels

Чи можна мити голову у п'ятницю 13?

Щодо миття голови у п'ятницю 13 заборона досить чітка, особливо для заміжніх жінок – мовляв, цією дією можна "вимити всіх рідних". Окрім того, миття голови у п'ятницю може завадити втіленню ваших планів та призвести до марних витрат грошей.

Втім, є дати, в які миття голови начебто може навпаки привабити успіх. Зокрема, найкращими днями тижня для цього є вівторок та субота. Волосся потрібно мити зранку, аби це також підвищило працездатність людини. Тож, можливо, варто зачекати ще один день, аби уникнути можливих негативних наслідків через прикмети.