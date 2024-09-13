Забудете про проблему назавжди: що робити, щоб риба не прилипала до фольги

Фольга ідеально підходить для запікання риби, однак вона має певні мінуси, оскільки часто риба прилипає до неї, шкірка повністю відвалюється, а страва вже має непривабливий вигляд. Цієї проблеми можна уникнути досить просто.

Господині використовують фольгу для запікання риби, оскільки вона запобігає випаровуванню вологи зі страви, пишуть Поради 24. Якщо герметично упакувати рибу у фольгу, то вона рівномірно прогріється й протушкується.

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Окрім того, запечена риба ідеально підійде для тих людей, які дотримуються правильного харчування, оскільки в ній немає ніяких калорій на відміну від смаженої риби чи приготовленої в клярі.

Що робити, щоб риба не прилипала до фольги

Щоб риба мала ідеальний та естетичний вигляд, а шкірка не прилипала до фольги, загортати її треба блискучою стороною до неї, а матовою – назовні. Лист фольги складайте вдвічі та зробіть два герметичних шви з боків.

Не ігноруйте правильну температуру при запіканні страви, тоді вона не пригорить та не буде пересушеною. Для риби ідеальною температурою в духовці є 145°C. У випадку, якщо вам потрібна рум’яна скоринка, то за 5 хвилин до готовності просто розгорніть фольгу та продовжуйте запікати відкритою.



Риба більше не буде прилипати до фольги / Фото Getty Images

Щоб риба була смачною та ароматною – готуйте її разом з цибулею та морквою. Щодо спецій, то можете використовувати коріандр, чорний перець горошком чи лавровий лист. Вони додадуть рибі пряності та підкреслять її смак.

Для того, щоб точно бути впевненими в тому, що шкірка риби не прилипне до фольги, розмістіть її на цибулевих кільцях, а зверху накрийте тертою морквою.