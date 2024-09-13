Забудете о проблеме навсегда: что делать, чтобы рыба не прилипала к фольге

Фольга идеально подходит для запекания рыбы, однако она имеет определенные минусы, поскольку часто рыба прилипает к ней, шкурка полностью отваливается, а блюдо уже имеет непривлекательный вид. Этой проблемы можно избежать довольно просто.

Хозяйки используют фольгу для запекания рыбы, поскольку она предотвращает испарение влаги из блюда, пишут Советы 24. Если герметично упаковать рыбу в фольгу, то она равномерно прогреется и протушится.

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Кроме того, запеченная рыба идеально подойдет для тех людей, которые придерживаются правильного питания, поскольку в ней нет никаких калорий в отличие от жареной рыбы или приготовленной в кляре.

Что делать, чтобы рыба не прилипала к фольге

Чтобы рыба имела идеальный и эстетичный вид, а шкурка не прилипала к фольге, заворачивать ее надо блестящей стороной к ней, а матовой – наружу. Лист фольги складывайте вдвое и сделайте два герметичных шва по бокам.

Не игнорируйте правильную температуру при запекании блюда, тогда оно не пригорит и не будет пересушенным. Для рыбы идеальной температурой в духовке является 145°C. В случае, если вам нужна румяная корочка, то за 5 минут до готовности просто разверните фольгу и продолжайте запекать открытой.



Рыба больше не будет прилипать к фольге / Фото Getty Images

Чтобы рыба была вкусной и ароматной – готовьте ее вместе с луком и морковью. Что касается специй, то можете использовать кориандр, черный перец горошком или лавровый лист. Они придадут рыбе пряности и подчеркнут ее вкус.

Для того, чтобы точно быть уверенными в том, что шкурка рыбы не прилипнет к фольге, разместите ее на луковых кольцах, а сверху накройте тертой морковью.