Если вы хотите сохранить большое количество помидоров, тогда лучшим вариантом будет убрать овощи в погреб. Там они будут лежать гораздо дольше, чем в холодильнике, особенно в случае, если вы найдете правильную тару.

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Как правильно хранить помидоры

Лучше всего класть помидоры в поддоны или деревянные ящики. Раскладывайте их слоями, каждый из которых должен быть отделен от другого пергаментом. Еще один важный совет от экспертов – класть помидоры на ровную поверхность так, чтобы хвостик смотрел вверх.

Тогда плоды будут дольше храниться сочными, ведь так кислород будет попадать к овощу в месте, где стебель сочетался с мякотью. Но для того, чтобы еще дольше хранить урожай помидоров, вам нужно позаботиться о правильном соседстве.

Например, сложите помидоры рядом с чесноком и луком, ведь эти два продукта выделяют фитонциды, которые помогают дезинфицировать продукты и предотвращают их гниение и различные заболевания.

Вы даже можете складывать в ящики поровну помидоры и лук, и тогда оба продукта будут храниться свежими в течение очень длительного времени.



Помидоры нужно правильно хранить / Фото Pexels

Как хранить помидоры в квартире

Конечно же, в городском доме погреба не найти. В таком случае нужно положить помидоры в холодильник, где они могут лежать свежими до двух недель. Главное – следить, чтобы температура в холодильнике находилась в районе 2 – 4 градусов: это повлияет на то, что все метаболические процессы в плодах замедлятся, и гниение наступит в разы медленнее.

Но если холодильник – это не вариант, есть и несколько других способов хранить помидоры дома.

В опилках

Хорошо подходит этот вариант для собранных зеленых помидоров, если вы хотите, чтобы они поспели. Отсортируйте плоды перед хранением и выложите в ящики рядами, а не друг на друга. Смотрите, чтобы плодоножка или хвостик смотрели вверх. Выложите слой опилок и слой плодов.

Опилки будут забирать лишнюю влагу и поможет предотвратить начало гниения.

В бумаге или газете

Каждый плод нужно аккуратно завернуть в газету и выложить томаты в один ряд. Лучше всего так хранить также зеленые, еще не спелые помидоры. Так они могут долежать до самого Нового года.

Впрочем, газеты время от времени нужно менять, чтобы они не были слишком мокрыми.

В горчице

А вот такой способ сгодится и для красных помидоров. Возьмите стеклянные банки и сухой горчичный порошок. Вымытые и просушенные помидоры выложите в банки рядами и засыпьте горчицей. После этого переложите бумагой и делайте это слой за слоем. Банку нужно закрыть крышкой и поставить в холодильник, где не будет солнца.

В таком виде спелые помидоры могут оставаться свежими до нескольких месяцев.