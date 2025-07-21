Не гірші за синоптиків: 5 рослин, що передбачають погоду

У давнину люди передбачали природні явища та зміни у погоді, спостерігаючи за птахами, тваринами та рослинами. І попри те, що чимало способів зараз вже забуті через досить точні прогнози погоди, деякі все ще можуть бути корисними.

Якщо у вас на ділянці ростуть квіти – цілком можливо, серед них знайдуться "синоптики" – тобто такі, що можуть передбачати погоду, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Аграрії разом".

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Які рослини передбачають погоду?

Кульбаба

Так, звичайна квітка, яку чимало людей вважають бур'яном, може стати передвісником поганої погоди. Якщо придивитися до квітів, ви одразу ж помітите, що у хорошу, яскраву погоду суцвіття кульбаб широко розкриті, а тому їх добре видно навіть з великої відстані. А ось коли вони починають закриватися – це значить, що незабаром піде дощ.

Цікавий факт – навіть якщо погода похмура, небо затягнене хмарами, а суцвіття кульбаб все ще відкриті – дощу не буде, і погода незабаром покращиться.

Біле латаття

Якщо квіти білого латаття з'являються над водою та з самого ранку розкриваються, а закриваються вже надвечір, погода буде ясною та сонячною. А якщо о 9 ранку суцвіття ледь проглядаються над поверхнею води – слід очікувати опадів після обіду.

Якщо ж квіти латаття не показуються над водою взагалі, тоді слід очікувати затяжних опадів та тривалого зниження температури.



Біле латаття може передбачати погоду / Фото Pexels

Реп'ях

Дуже часто реп'яхи проростають на пустирях та узбіччях доріг – і більшість людей навіть не підозрюють про те, що ці рослини можуть чудово передбачати погоду. Перед настанням негоди гострі колючки оцвітини дуже швидко припадають вниз та притискаються до суцвіття.

В цей час реп'яхи можна сміливо чіпати руками. А ось в ясну та сонячну погоду колючки повертаються у вихідне положення, і можуть навіть боляче вколоти.

До слова, кімнатні рослини також можуть виявитися корисними – раніше ми розповідали, які квіти за народними прикметами притягують в дім гроші та удачу.

Сон-трава чи анемона

Дуже часто анемони проростають у змішаних та соснових лісах, а декоративні сорти квітки висаджують в тінистих частинах садів. Це дуже красива рання весняна квітка, і з настанням сутінків чи перед дощем простріл никне, згинаючи квітконіжку, аби надійно захистити органи розмноження квітки від потрапляння вологи.

Календула

Цілюща рослина дуже часто зустрічається у садах та на городах – але вона може не тільки використовуватися для чаїв та настоїв, але й стати живим і дуже ефективним барометром. Перед погіршенням погоди яскраво-помаранчеві квіти швидко закриваються.

А ось якщо вранці квіточки широко розкрилися, це знак, що весь день погода буде сонячна та ясна.