Дехто хоче покращити дім завдяки незвичним рослинам, які мають цікавий вигляд, пише 24 Канал. Виявляється, що їх не можна тримати вдома, бо за своєю енергетикою, ці рослини притягнуть в дім біду. Наближаючись до теплого сезону, розповідаємо про рослини, які не можна заносити в оселю.

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Бузина

Наші пращури кажуть, що з бузиною пов’язано дуже багато негативних подій. На місці, де росло дерево навіть не будували будинок, а ті, хто його рубали, отримували в житті неприємності. Цвіт бузини виглядає дуже гарно, однак заносити його у дім та ставити у вазу категорично не можна.

Білі калли

Ці квіти у багатьох країнах світу вважають похоронними. За повір’ям, якщо калли принеси в дім, то невдовзі вони притягнуть хвороби та нещастя. Ні в якому разі не можна дарувати калли жінкам похилого віку.

Папороть

За легендою, ця рослина повинна приносити багатство та успіх, але це далеко не так. Папороть в оселі лише приверне злидні та нещастя. Ще наші предки казали, що ця рослина є енергетичним вампіром, оскільки витягує життєву енергію зі всієї сім’ї.



У дім не можна приносити папороть / Фото Pexels

Латаття

Принести латаття в дім – це погана прикмета. Кажуть, що якщо квітку латаття принести в дім, то довгий час людину будуть переслідувати погані сни й навіть існує загроза втопитися.

Очерет

У давнину був звичай міряти небіжчика очеретом для виготовлення труни, тому цю рослину не можна приносити в дім, бо вона притягує хвороби та смерть. Саме тому флористи ніколи не використовують очерет у своїх композиціях.