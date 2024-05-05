Ці рослини не можна садити: вони розносять хвороби та заражають дерева

Кожен садівник хоче мати такий сад, який буде милувати око своєю красою. Та не завжди є час для вирощування квітів, тому для саду обирають ті рослини, які не потребують багато уваги.

Однак перш ніж посадити квіти чи деревця, садівникам треба дізнатися, що це за рослина та чи варто її садити. До прикладу, є кілька видів рослин, які часто хворіють та навіть можуть заражати хворобами дерева, які ростуть поруч з ними.

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Штамбова козяча верба

Верби дуже часто хворіють на вербу. Грибкове захворювання проявляється іржовим нальотом на листі.

Мальва

Грибкове захворювання мальви (іржа) не вражає сусідні рослини, але не дає самій троянді нормально рости і розвиватися. Як результат, гарного цвітіння не буде, а лише проблеми з рослиною.

Флокси

Ця красива та популярна рослина справді прикрашає ділянку, однак висадивши її в своєму саду, маєте бути готовими до боротьби з борошнистою росою. Щоб флокси регулярно цвіли, їх треба лікувати та доглядати за ними. З борошнистою росою бореться зола. Засипте нею кущі восени, а вже наступного року рослини не будуть хворіти.



Флокси хворіють на борошнисту росу / Фото Pexels

Ялівець

Він теж заражається іржею, з якою важко боротися Перенести хворобу ялівець може груші, яблуні чи горобині. Спори іржі розлітаються на 100 метрів, тому можуть перейти навіть на сад сусідів. Якщо ви не хочете, щоб іржа заразила плодові дерева, то висаджуйте ялівець якомога далі від фруктів та ягід.

Кінський каштан

Садівники не радять його садити в середній смузі. Попри те, що він красиво цвіте та гарно пахне, добре підходить лише для південних регіонів. В умовах середньої смуги, де переважно прохолодно й дощить, кінський каштан уражається грибковими захворюваннями, і лікувати його дуже складно. Його доведеться регулярно обробляти вже від ранньої весни та після цвітіння, а також збирати хворі листки з ґрунту.