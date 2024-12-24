3 кімнатні рослини, які принесуть успіх та гроші у 2025 році

Усі люди люблять певні обереги, які притягують успіх. Здебільшого вони стосуються всіляких прикрас, втім є кілька рослин, які можна тримати вдома. Кажуть, що вони приносять успіх.

2025 рік пройде під егідою Зеленої Змії, пише 24 Канал з посиланням на Express. Астрологи радять зустрічати Новий рік в певних кольорах одягу, а для того, щоб залучити прихильність покровительки року, варто одягати прикраси у вигляді змії.

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Та для того, щоб успіх був з вами увесь 2025 рік, вдома можна посадити кілька рослин, які приносять удачу.

Які рослини приносять успіх

Бамбук

Енергію та успіх в життя здатен привернути бамбук. Експерти кажуть, що він приносить позитивну енергію та процвітання. Чимало людей люблять тримати у квартирі бамбук заради красивих стебел та листя.



Бамбукове дерево залучає успіх / Фото Pinterest

Грошове дерево

Ця кімнатна рослина символізує достаток та процвітання. Фахівці з феншую радять тримати його в південно-східній частині будинку. Щоб скористатися перевагами вегетаційного періоду, садити рослину рекомендовано навесні, інакше гроші не будуть перебувати в стадії зросту й можуть «застоятися». Грошове дерево майже не квітне, але його люблять за плетені стовбури та красиве листя.

Нефрит

Експерти радять цю рослину не лише тим людям, які хочуть багато грошей, але й завести більше друзів. Завдяки формі листя у вигляді монети, ця рослина символізує достаток та дружбу. Цвіте нефрит білими або рожевими квітками у формі зірки, які з’являються наприкінці зими – на початку весни.