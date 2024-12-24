3 комнатных растения, которые принесут успех и деньги в 2025 году

Все люди любят определенные обереги, которые притягивают успех. В основном они касаются всевозможных украшений, впрочем есть несколько растений, которые можно держать дома. Говорят, что они приносят успех.

2025 год пройдет под эгидой Зеленой Змеи, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Астрологи советуют встречать Новый год в определенных цветах одежды, а для того, чтобы привлечь благосклонность покровительницы года, стоит одевать украшения в виде змеи.

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И для того, чтобы успех был с вами весь 2025 год, дома можно посадить несколько растений, которые приносят удачу.

Какие растения приносят успех

Бамбук

Энергию и успех в жизнь способен привлечь бамбук. Эксперты говорят, что он приносит положительную энергию и процветание. Многие любят держать в квартире бамбук ради красивых стеблей и листьев.



Бамбуковое дерево привлекает успех / Фото Pinterest

Денежное дерево

Это комнатное растение символизирует достаток и процветание. Специалисты по фэншую советуют держать его в юго-восточной части дома. Чтобы воспользоваться преимуществами вегетационного периода, сажать растение рекомендуется весной, иначе деньги не будут находиться в стадии роста и могут "застояться". Денежное дерево почти не цветет, но его любят за плетеные стволы и красивые листья.

Нефрит

Эксперты советуют это растение не только тем людям, которые хотят много денег, но и завести больше друзей. Благодаря форме листьев в виде монеты, это растение символизирует достаток и дружбу. Цветет нефрит белыми или розовыми цветками в форме звезды, которые появляются в конце зимы – начале весны.