Что нельзя готовить в аэрогриле: назван топ-5 продуктов

В последнее время аэрогриль особенно на слуху, поэтому его приобрели уже немало неравнодушных людей, которые хотят упростить свою жизнь в кулинарии. Аэрогриль удобен тем, что быстро готовит вкусные блюда, впрочем, есть перечень продуктов, которые не желательно в него класть.

Девайс любят благодаря тому, что в нем жарят продукты с минимальным количеством масла, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Аэрогриль сохраняет естественный вкус и все полезные и питательные вещества в блюдах.

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Его особенность в том, что он обеспечивает продуктам хрустящую корочку сверху, которая почти не содержит жира. Впрочем есть определенный минус этого прибора, поскольку не все продукты в нем можно готовить. Эксперты уже определили 5 из них, от приготовления которых стоит отказаться.

Соусы

Не стоит в аэрогриле готовить блюда, в которых входит много соуса, поскольку мощный поток воздуха разбрызгает его по всей внутренней поверхности, а это приведет к повреждению прибора. Для приготовления болоньезе или чили конкарне лучше использовать мультиварку, или кастрюлю с крышкой.

Продукты в кляре

Не стоит готовить в аэрогриле продукты в кляре. Лучше всего им подходят специальные фритюрницы, которые обеспечат равномерную прожарку и хрустящую корочку. Аэрогриль не имеет такого слоя масла, поэтому кляр может стечь и накопиться на дне, а это приведет к повреждению устройства.

Попкорн

Аэрогриль не имеет достаточной температуры для приготовления попкорна. Приборы не могут разогреться настолько, чтобы попкорн начал традиционно взрываться. Особенно опасно то, что ядра могут застрять в элементах прибора и могут привести к замыканию. Попкорн лучше всего готовить в микроволновке или в специальном девайсе, который предназначен для его приготовления.



Попкорн нельзя готовить в аэрогриле / Фото Pexels

Брокколи

Вам это может показаться нелогичным, впрочем брокколи лучше готовить на сковороде или в духовке. Овощ может быстро высохнуть под действием конвекционного тепла, поэтому станет горьким и невкусным. Это приведет к его обезвоживанию и изменению вкуса.

Рис и макароны

Эти продукты надо предварительно варить в воде. В аэрогриле варить их нельзя, поскольку его функция в запекании или обжаривании продуктов. Недостаточное количество воды приведет к тому, что они будут наполовину сырыми. Впрочем в аэрогриле макаронам можно предоставить корочку, но перед тем их надо отварить.

Если правильно использовать аэрогриль, то он прослужит вам надолго и не испортит никаких блюд, а само устройство не будет поврежден от неправильных продуктов и с ним не возникнет никаких опасных ситуаций.