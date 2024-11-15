Що не можна готувати в аерогрилі: названо топ-5 продуктів

Останнім часом аерогриль особливо на слуху, тож його придбали вже чимало небайдужих людей, які хочуть спростити своє життя в кулінарії. Аерогриль зручний тим, що швидко готує смачні страви, втім є перелік продуктів, які не бажано в нього класти.

Девайс люблять завдяки тому, що в ньому смажать продукти з мінімальною кількістю олії, пише 24 Канал з посиланням на Express. Аерогриль зберігає природний смак та всі корисні й поживні речовини в стравах.

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Його особливість в тому, що він забезпечує продуктам хрустку скоринку зверху, яка майже не містить жиру. Втім є певний мінус цього приладу, оскільки не всі продукти в ньому можна готувати. Експерти вже визначили 5 з них, від приготування яких варто відмовитися.

Соуси

Не варто в аерогрилі готувати страви, в яких входить багато соусу, оскільки потужний потік повітря розбризкає його по всій внутрішній поверхні, а це призведе до пошкодження приладу. Для приготування болоньєзе чи чилі конкарне краще використовувати мультиварку, чи каструлю з кришкою.

Продукти в клярі

Не варто готувати в аерогрилі продукти в клярі. Найкраще їм підходять спеціальні фритюрниці, які забезпечать рівномірне просмажування й хрустку скоринку. Аерогриль не має такого шару олії, тому кляр може стекти й накопичитися на дні, а це призведе до пошкодження пристрою.

Попкорн

Аерогриль не має достатньої температури для приготування попкорну. Прилади не можуть розігрітися настільки, щоб попкорн почав традиційно вибухати. Особливо небезпечним є те, що ядра можуть застрягнути в елементах приладу й можуть призвести до замикання. Попкорн найкраще готувати в мікрохвильовці чи в спеціальному девайсі, який призначений для його приготування.



Попкорн не можна готувати в аерогрилі / Фото Pexels

Броколі

Вам це може здатися нелогічним, втім броколі краще готувати на пательні чи в духовці. Овоч може швидко висохнути під дією конвекційного тепла, тож стане гірким й несмачним. Це призведе до його зневоднення й зміни смаку.

Рис та макарони

Ці продукти треба попередньо варити у воді. В аерогрилі варити їх не можна, оскільки його функція в запіканні чи обсмажуванні продуктів. Недостатня кількість води призведе до того, що вони будуть наполовину сирими. Втім в аерогрилі макаронам можна надати скоринку, але перед тим їх треба відварити.

Якщо правильно використовувати аерогриль, то він прослужить вам надовго й не зіпсує ніяких страв, а сам пристрій не буде пошкоджений від неправильних продуктів й з ним не виникне жодних небезпечних ситуацій.