Есть много лайфхаков, которые способны облегчить кухонную жизнь, пишет 24 Канал. С помощью бумажных полотенец, можно дольше хранить продукты и использовать их для приготовления пищи.

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Как использовать бумажные полотенца на кухне

Просушивание овощей и листьев для салата

После мытья овощи не успевают быстро высушиться, поэтому для того, чтобы вода не попадала в готовые блюда, листья и овощи можно просушить с помощью бумажных полотенец. Нужно выложить все на полотенце, а сверху промокнуть для лучшего впитывания.

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Просушивание стейка

Для приготовления вкусного стейка, перед тем, как ставить его на сковороду, мясо надо обязательно просушить. После мытья промокните верхний и нижний слой стейка, а дальше посыпьте специями и выкладывайте на разогретую сковородку.

Хранение зелени в холодильнике

Чтобы зелень как можно дольше оставалась свежей, после мытья положите ее в контейнер с бумажным полотенцем, который сможет впитать в себя лишнюю влагу.



Варианты использования бумажных полотенец / Фото Pexels

Вывод лишнего жира

Котлеты, жареная цветная капуста, отбивные, кабачки и что-либо жареное на сковороде, сверху имеет немало масла. Для того, чтобы убрать лишний жир, выложите все жареное на бумажное полотенце, чтобы излишки жира легко впитались на бумагу.

Защита полок в холодильнике

Полки в холодильнике могут оставаться чистыми. Нужно лишь застелить их бумажными полотенцами. Они впитают влагу, неприятный запах, разлитую жидкость и крошки, поэтому холодильник останется чистым как можно дольше.

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Очистка бульона от пены

Во время приготовления бульона появляется пена и лишний жир. Чтобы не забирать все ложкой, можно положить на поверхность бумажное полотенце, которое впитает все, и поможет остаться бульону прозрачным.