Природа уже на глазах начинает возрождение, а нам только надо с помощью удобрений помочь растениям лучше рости.

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Как использовать чай в виде удобрения

Считается, что такой предмет домашнего обихода как чайные пакетики способны обогатить почву и привести к пышному цветению растений.

Самыми эффективными являются пакетики из-под черного и ромашкового чая. Специалист по садоводству Нил Маккензи говорит, что чай из ромашки имеет фунгицидные свойства.

Полив вашей рассады слабым раствором ромашкового чая может помочь предотвратить грибковые заболевания, обеспечив хороший рост растений,

– отметил садовод.

Он добавил, что чайные пакетики богаты дубильной кислотой и питательными веществами, поэтому улучшают качество почвы. Кроме полива, вы можете просто содержимое пакетика закопать под поверхность почвы, чтобы сохранить влагу и уменьшить грибковые инфекции.



Пакетик от чая можно использовать как удобрение / Фото Pexels

Флорист Дэвид Дениер говорит, что именно весной очень важно подпитывать растения, чтобы они хорошо цвели и росли.

"Удобрение обеспечивает такие необходимые питательные вещества, как азот, фосфор и калий, которые необходимы растениям не для выживания", – добавил флорист.

Вместимость чайного пакетика гарантирует, что растения получат питательные вещества, которые им так необходимы в начале весны.

Вы можете использовать не только использованные, но и еще новые чайные пакетики и не только подливать чайным раствором цветы, но и закапывать чаинки в землю.