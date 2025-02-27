Вы точно этого не знали: почему чешется правая рука

Уже долгое время люди видят в определенных вещах некоторые знаки, применяя к ним трактовку. К примеру, зуд правой руки способен предупреждать о каких-то событиях и имеет ряд определений по дням недели.

Зуд правой руки в основном сигнализирует о положительном событии, пишет 24 Канал. Издавна люди верили в то, что почесывание правой ладони извещает о предстоящей встрече.

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При поздравлении мужчины протягивают правую руку, поэтому зуд означает то, что вы скоро будете с кем-то здороваться. Кроме того, эта встреча для вас будет приятна.



Зуд правой руки предвещает встречу / Фото Pexels

По народным приметам детали по зуду правой руки можно узнать даже по определенным дням с понедельника– до воскресенья.

Понедельник – до встречи со знакомым человеком.

– до встречи со знакомым человеком. Вторник – вас ждут посиделки с друзьями, которые улучшат настроение.

– вас ждут посиделки с друзьями, которые улучшат настроение. Среда – ждите деловую или личную встречу, поездку или какое-нибудь путешествие.

– ждите деловую или личную встречу, поездку или какое-нибудь путешествие. Четверг – одинокому человеку это может предвещать будущее свидание.

– одинокому человеку это может предвещать будущее свидание. Пятница – зудящая рука указывает на то, что человека упоминает бывший партнер. Девушки в этот день случайно могут встретить свою прошлую любовь.

– зудящая рука указывает на то, что человека упоминает бывший партнер. Девушки в этот день случайно могут встретить свою прошлую любовь. Суббота – в этот день можно увидеть человека, которая станет в будущем вашей любовью.

– в этот день можно увидеть человека, которая станет в будущем вашей любовью. Воскресенье– в последний день недели можно встретиться с влиятельным человеком, которая поможет улучшить вашу жизнь.

Верить этим приметам или нет– дело каждого, впрочем для того, чтобы привлечь положительные изменения в жизнь– поблагодарите Вселенную. Легкое потрясение рукой или прикосновение к дереву может привлечь хорошую энергию.