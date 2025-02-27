Ви точно цього не знали: чому свербить права рука

Вже тривалий час люди вбачають в певних речах деякі знаки, застосовуючи до них трактування. До прикладу, свербіж правої руки здатна попереджати про якісь події та навіть має ряд визначень по днях тижня.

Свербіж правої руки здебільшого сигналізує про позитивну подію, пише 24 Канал. З давніх-давен люди вірили в те, що чухання правої долоні сповіщає про майбутню зустріч.

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При вітанні чоловіки простягають праву руку, тому свербіж означає те, що ви скоро будете з кимось вітатися. Окрім того, ця зустріч для вас буде приємною.



Свербіж правої руки віщує про зустріч / Фото Pexels

За народними прикметами деталі щодо свербіння правої руки можна дізнатися навіть за визначеними днями від понеділка – до неділі.

Понеділок – до зустрічі зі знайомою людиною.

– до зустрічі зі знайомою людиною. Вівторок – вас чекають посиденьки з друзями, які покращать настрій.

– вас чекають посиденьки з друзями, які покращать настрій. Середа – очікуйте на ділову чи особисту зустріч, поїздку чи якусь подорож.

– очікуйте на ділову чи особисту зустріч, поїздку чи якусь подорож. Четвер – самотній людині це може віщувати майбутнє побачення.

– самотній людині це може віщувати майбутнє побачення. П’ятниця – свербляча рука вказує на те, що людину згадує колишній партнер. Дівчата у цей день випадково можуть зустріти своє минуле кохання.

– свербляча рука вказує на те, що людину згадує колишній партнер. Дівчата у цей день випадково можуть зустріти своє минуле кохання. Субота – у цей день можна побачити людину, яка стане в майбутньому вашим коханням.

– у цей день можна побачити людину, яка стане в майбутньому вашим коханням. Неділя – в останній день тижня можна зустрітися з впливовою людиною, яка допоможе покращити ваше життя.

Вірити цим прикметами чи ні – справа кожного, втім для того, щоб привернути позитивні зміни у життя – подякуйте Всесвіту. Легке потрясіння рукою або доторк до дерева може залучити добру енергію.