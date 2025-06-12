Ни за что не делайте этого, когда у вас дома гости: неприятностей не избежать

Многие люди даже не задумываются о том, как правильно принимать гостей – а между тем в народе существует немало примет об этом. И некоторые из них предвещают серьезные неудачи, если нарушить запрет.

Принимать гостей у себя дома – это непростая и ответственная задача, которая издавна связана с большим количеством примет, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". И для того, чтобы случайно не нарушить ни одну из них, стоит заранее узнать обо всех важных традициях.

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Что нельзя делать, когда дома гости?

Первое, что нужно запомнить, когда принимаете гостей – никогда не садитесь на край стола. Стоит учитывать, что во многих культурах нельзя так делать, когда принимают гостей, ведь это считается несчастливым знаком.

Зато хозяин должен садиться в центре стола, чтобы показать свое гостеприимство и уважение к гостям. Также не стоит выходить из-за стола, пока гости не доедят – это может оказаться неуважением к гостям. В конце концов такие действия, как верят эзотерики, могут притянуть к человеку неудачи.



Гостей нужно принимать осмотрительно / Фото Pexels

Еще одно важное правило – никогда не предлагайте гостям еду, которая вам самим не кажется вкусной. Некоторые культуры имеют приметы о том, что если предложить такие гостинцы, это принесет немало проблем в дом. Верят также, что нужно ставить на стол лучшее, что есть в доме – тогда эти богатства вернутся к вам сторицей.

Кстати, ранее мы уже делились, какие вещи нельзя показывать гостям.

Не стоит при гостях выносить и пустую посуду: это вроде бы также притягивает очень много неприятностей. Кроме того, традиции и суеверия связывают пустую посуду с бедностью.

Если за окном царит непогода, нельзя выпроваживать гостей. Особенно внимательными стоит быть, если вы слышите, как гудит ветер – если кто-то из гостей выйдет в такую погоду на улицу, в дом попадет непогода, несчастья и ссоры.

Верили также, что выгонять гостей вообще нельзя – такое отсутствие гостеприимства может обернуться чрезвычайно неприятными последствиями.